Osnago, Archè lancia il crowdfunding per acquistare un clavicembalo professionale

La raccolta fondi si prefigge l’obiettivo di raggiungere 6.500 euro

Lo strumento è necessario per il repertorio di musica barocca

OSNAGO – “Tocca il tasto giusto, regalaci una nota!”: è lo slogan della raccolta fondi promossa dall’associazione Archè per acquistare un clavicembalo professionale per poter eseguire brani del repertorio barocco.

La campagna è stata avviata nei giorni scorsi e si prefigge l’obiettivo di raggiungere entro l’11 agosto la somma di 6.500 euro. “In questo modo potremmo avviare la nuova stagione con uno strumento di alta qualità a disposizione di studenti, musicisti e pubblico – spiegano dal sodalizio -. Abbiamo già raggiunto il 56% dell’obiettivo con 74 sostenitori! Per completare il progetto dobbiamo arrivare all’80% della cifra, il restante 20% sarà coperto da BCC Brianza e Laghi”.

La raccolta fondi è del tipo “O tutto o niente”: qualora non dovesse venire raggiunto l’obiettivo, tutte le donazioni saranno restituite.

“Sono previsti riconoscimenti per i donatori, tra cui diventare custodi di un tasto del clavicembalo, essere destinatari di un video personalizzato realizzato dall’orchestra, un ritratto speciale in abito d’epoca, una poltrona in prima fila al prossimo concerto, un invito ad un concerto esclusivo di presentazione del nuovo strumento!

Per maggiori informazioni sul progetto e per le donazioni cliccare su

https://www.ideaginger.it/progetti/tocca-il-tasto-giusto-regalaci-una-nota.html