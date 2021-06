Osnago, area pedonale nel centro storico: 4 domeniche di prova

Brivio apre al confronto: “Il percorso di sperimentazione non ha esiti prestabiliti”

Test su 4 domeniche mattina per capire se la chiusura al traffico del centro storico può migliorare vivibilità e fruibilità

OSNAGO – Il centro storico trasformato in area pedonale. Succederà per quattro domeniche, il 4 e 11 luglio e il 5 e il 12 settembre quando piazza Vittorio Emanuele diventerà, dalle 9 alle 12.30, off limits per le auto.

“L’iniziativa ha carattere sperimentale – spiega il sindaco Paolo Brivio che ha portato in Giunta la questione il 18 giugno – . La nostra intenzione è cominciare a cercare di capire se una chiusura al traffico della piazza, la domenica mattina, può consentire di migliorarne vivibilità e fruibilità. Il percorso di sperimentazione – che non ha esiti prestabiliti – potrà protrarsi nei mesi successivi e svilupparsi anche sulla base del confronto con i commercianti della piazza e altri portatori di interesse. Il confronto con i commercianti si è già aperto nei giorni scorsi, dopo la lettera che inviata loro settimana scorsa (qui il testo), e proseguirà durante l’estate. Dell’argomento discuterà anche la Consulta comunale urbanistica, fissata per lunedì 5 luglio“.

Non solo. “La sperimentazione, nelle 4 domeniche, verrà condotta con la presenza e l’ausilio della Polizia locale. Il transito in piazza sarà consentito ai veicoli di residenti e commercianti, oltre che ai mezzi di emergenza”.

I cittadini sono invitati a raggiungere il centro a piedi o in bicicletta. Gli automobilisti e motociclisti diretti in centro possono utilizzare i cinque parcheggi esistenti in prossimità della piazza (per la cartina completa CLICCA QUI). Gli automobilisti e motociclisti in transito dal centro di Osnago in direzione nord-sud verso altre destinazioni sono pregati di utilizzare itinerari alternativi.