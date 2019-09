Osnago, calcestruzzo deteriorato: stop ai mezzi sopra le 7 tonnellate sul cavalcavia

In Comune è arrivato martedì l’esito della perizia sullo stato di conservazione del viadotto

Brivio: “Si tratta di una misura prudenziale per garantire sicurezza ed evitare eccessivi carichi all’infrastruttura. Abbiamo già informato Rfi”

OSNAGO – Finora il divieto aveva riguardato i mezzi con carico superiore alle 30 tonnellate. Da ieri invece il limite massimo si è abbassato a 7 tonnellate, andato a riguardare di fatto tutti i camion, alcuni mezzi di soccorso e probabilmente anche lo scuolabus. La perizia arrivata ieri, martedì, in Municipio a Osnago, relativa allo stato di conservazione del cavalcaferrovia di via Copernico, ha fatto correre l’amministrazione comunale ai ripari.

L’ordinanza di divieto

Con ordinanza emanata dal responsabile della Polizia locale è stato istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti, ovvero ai veicoli con massa effettiva superiore alle 7 tonnellate, in un tratto di via Copernico (ex strada provinciale 55) che corrisponde al cavalcaferrovia sovrastante la linea Milano-Lecco. A precisare i contorni della situazione è il sindaco Paolo Brivio: “Si tratta di una misura prudenziale, atta a evitare eccessivi carichi sull’infrastruttura e a garantire condizioni di sicurezza per la mobilità stradale e ferroviaria. La limitazione del transito è stata decisa in seguito ai risultati della perizia sullo stato di conservazione del cavalcaferrovia, che l’amministrazione comunale aveva affidato nei mesi scorsi alla società specializzata Mts Engineering Srl di Lecco”.

Problemi di deterioramento del calcestruzzo

Dalla perizia sul viadotto risultano, in alcuni punti, problemi di deterioramento del calcestruzzo. I tecnici comunali nei prossimi giorni metteranno a fuoco (anche coinvolgendo la società Rete Ferroviaria Italiana – Rfi, già informata dell’ordinanza, così come i Vigili del Fuoco di Merate) le modalità e l’iter di realizzazione degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza del manufatto, che secondo gli estensori della perizia andranno comunque realizzati entro 9 mesi.

Al vaglio deroghe per i mezzi di soccorso

L’amministrazione comunale sta anche valutando eventuali deroghe alla misura, riguardanti i mezzi di soccorso. Si stanno studiando anche eventuali modifiche dei percorsi dello scuolabus diretto alla scuola media intercomunale “Giovanni Verga”. “Abbiamo già avvisato la scuola di questa problematicità. Siamo in contatto anche con gli esperti per capire se lo scuolabus rientra o meno in questa limitazione. Qualora dovesse rientrare nei mezzi sottoposti all’ordinanza, valuteremo un giro alternativo per raggiungere le scuole medie in località Moscoro a Cernusco. Il tutto tenendo come riferimento la sicurezza dei nostri alunni e cercando di ridurre al massimo i disagi per gli studenti e le famiglie”.