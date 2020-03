Osnago che si aiuta: al via i servizi a domicilio per l’emergenza coronavirus

Attivato un numero telefonico ad hoc grazie alla sinergia tra Comune e associazioni

L’obiettivo è costruire una rete che permetta di isolare il virus e non le persone

OSNAGO – Un numero ad hoc predisposto per i servizi a domicilio per persone sole, con particolare riferimento ad anziani over 65, persone non autosufficienti o quelle in isolamento. E’ quanto ha attivato l’amministrazione comunale di Osnago guidata da Paolo Brivio attivando, grazie alla collaborazione con alcune associazioni di volontariato, un’utenza telefonica predisposta appositamente per affrontare l’emergenza sociale legata al Coronavirus stando vicino alle persone a più alto rischio di isolamento.

Il numero è il 327 7352868 ed è attivo dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19.

Telefonando a questo numero sarà possibile richiedere tre tipi di servizi: spesa a domicilio, farmaci a domicilio e informazioni sui pasti a domicilio. Tutte le richieste saranno registrate dai volontari ma vagliate dai servizi sociali del Comune, che decideranno se e a quali casi sia possibile dare risposta. A questo numero si possono infatti comunicare la lista dei prodotti di cui si ha bisogno: alimenti, bevande e prodotti per l’igiene personale acquistabili nei punti vendita di Osnago e farmaci. Dopo le verifiche dei servizi sociali, entro 48 ore dalla richiesta, i volontari faranno la spesa e, previa comunicazione del nome e del cognome del volontario e dell’orario di consegna, la porteranno alla porta del domicilio (il volontario incaricato non può infatti accedere all’interno dell’abitazione).