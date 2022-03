Osnago chiede pace: le iniziative in programma

Presidio in piazza mercoledì alle 17: previsti momenti di preghiera anche in Chiesa

L’invito è quello a prendere parte anche alla manifestazione in programma a Merate sempre mercoledì alle 18

OSNAGO – Tre momenti diversi per ribadire, con convinzione, il proprio no alla guerra. Osnago chiede pace e lo fa organizzando mercoledì 2 marzo alle 17 in piazza Vittorio Emanuele un momento di commemorazione delle vittime e di solidarietà al popolo ucraino dopo l’invasione da parte della Russia.

L’appuntamento vuole anche affermare a gran voce l’urgenza di trovare una soluzione diplomatica alla guerra, ribadendo i valori della democrazia. L’amministrazione comunale invita a portare la bandiera della pace e un foglietto con un pensiero.

Al termine, i cittadini che lo vorranno potranno partecipare ai momenti di preghiera promossi in Chiesa con inizio alle 17.30 dalla parrocchia di Osnago in adesione all’appello di Papa Francesco. L’invito anche quello di partecipare al presidio in programma sempre domani, mercoledì, alle 18 in piazza Prinetti.