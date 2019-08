Osnago, con il servizio civile al lavoro per cultura e biblioteca

L’opportunità è riservata a un giovane residente

L’iniziativa, promossa da Anci, è denominata Cambia Ritmo in Comune

OSNAGO – Si chiama Cambia Ritmo in Comune ed è il progetto di Servizio civile promosso da Servizio civile Anci Lombardia a cui il Comune di Osnago ha deciso di partecipare. L’opportunità è riservata ai giovani dai 18 ai 28 anni e prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno. In cambio offre un contributo mensile di 433,80 euro, l’attestato di partecipazione e il certificazione delle competenze.

Nello specifico il progetto, denominato “La cultura in provincia di Lecco”, riguarda l’area cultura e il settore biblioteca. Il vincitore dovrà infatti svolgere attività ordinarie della biblioteca, animazione alla lettura e supportare l’ufficio cultura, sport e tempo libero del Comune.

Il Servizio Civile persegue infatti un duplice obiettivo: educare alla cittadinanza attiva e implementare la quantità e la qualità dei servizi resi ai cittadini. Per avere maggiori informazioni sul servizio contattare il Comune al numero 039 9529932 , oppure via e-mail: comune@osnago.net