Osnago, Covid: tre classi della scuola materna a casa in quarantena

Sono 54 i casi di persone positive al virus a Osnago con una persona ricoverata in ospedale

Il sindaco Brivio: “Dati che a noi risultano incompleti. Ribadisco l’importanza di scaricare Immuni”

OSNAGO – 54 casi di persone positive al virus con una persona ricoverata in ospedale e tre classi della scuola dell’infanzia in isolamento a domicilio. E’ il report dell’andamento dell’epidemia da Covid reso noto dal sindaco Paolo Brivio riportando i dati diffusi ieri, domenica, dalla Prefettura di Lecco. Dati ufficiali che all’amministrazione comunale risultano però incompleti e che denotano come il numero dei contagi sia tornato, dalla metà di ottobre, a risalire con una crescita ancora rapida.

Il sindaco sottolinea l’importanza, ribadita anche da Governo e Anci, a scaricare e utilizzare l’app Immuni, l’applicazione che garantisce una funzionalità di contact tracing digitale, che consente all’utente che scopre di essere positivo al virus di allertare in modo anonimo le persone con cui è stato a stretto contatto, e che potrebbe quindi aver contagiato, se anche loro hanno installato la app. Venendo informate tempestivamente (potenzialmente ancor prima di sviluppare i sintomi del Covid-19), queste persone possono contattare il loro medico di medicina generale per approfondire la loro situazione clinica, ma soprattutto possono evitare di contagiare altri, contribuendo a ridurre la diffusione del coronavirus.