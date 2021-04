Osnago, da lunedì il cantiere alle Orane per lo sdoppiamento della fognatura

I lavori, autorizzati dal Comune, sono in carico a Lario Reti Holding

Il cantiere durerà fino al 9 giugno: sono circa una settantina le famiglie interessate dall’intervento

OSNAGO – Cominceranno lunedì 26 aprile i lavori per lo sdoppiamento della rete fognaria, previsti lungo via per le Orane, a partire dal civico 28 per arrivare al civico 60. Successivamente i lavori riguarderanno anche un tratto di via Vignola. L’intervento è in carico a Lario Reti Holding, gestore provinciale del sistema idrico integrato, ed è stato autorizzato dal Comune di Osnago.

Si tratta di un lavoro importante che andrà a separare le acque chiare da quelle nere anche in questa frazione osnaghese, andando a riguardare circa una settantina di famiglie residenti. Così come spiegato durante la consulta lavori pubblici del 30 marzo, quello in partenza è il primo di due lotti con cui si completerà, entro il 2023, così come promesso e calendarizzato da Lario Reti Holding, lo separazione delle acque chiare da quelle scure alle Orane, raggiungendo anche la zona che porta alla stazione.

Nei giorni scorsi il comandante della Polizia locale Ronny Papini ha provveduto a emanare l’ordinanza che sarà operativa da domani, giovedì, anche se i lavori veri e propri saranno operativo da lunedì.

Il cantiere occuperà l’intera sede stradale, avanzando ogni giorno (condizioni meteorologiche permettendo) di alcune decine di metri. Il responsabile della Polizia locale di Osnago ha emesso ordinanza, che prevede la chiusura al traffico della strada da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18; potranno transitare a lato del cantiere pedoni e ciclisti, e sarà garantito – durante le ore di cantiere – anche il transito dei mezzi di soccorso. Ogni sera verrà inoltre ripristinata la transitabilità della strada, a beneficio dei soli residenti.

I lavori dovranno terminare, così come previsto dall’ordinanza, entro il 9 giugno. Nelle settimane successive, sempre via per le Orane sarà interessata da analogo provvedimento, a causa del cantiere per il potenziamento della rete di distribuzione del gas metano. Gli automobilisti di Osnago e dei paesi limitrofi, che sono soliti utilizzare via per le Orane, sono pregati di servirsi di percorsi alternativi.