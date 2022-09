Osnago, festa dello sport con inaugurazione di murales e parco giochi

Un sabato intenso rivolto ai più giovani tra murales e la possibilità di provare diversi sport

L’iniziativa ha suggellato il ricco programma di iniziative di R-Estate Arcobaleno

OSNAGO – Festa dello sport con inaugurazione dei nuovi murales e del parco giochi completamente rimesso a nuovo sabato scorso a Osnago. L’amministrazione comunale ha infatti voluto concludere la ricca programmazione di iniziative inserite nel progetto R-Estate Arcobaleno, che a partire da fine maggio si è svolto in paese tramite diverse proposte dedicate agli adolescenti.

Il progetto è stato coordinato dalla cooperativa La Grande Casa, supportato dal Comune e dall’Ambito distrettuale di Merate tramite Piazza l’Idea, cofinanziato dalla Fondazione comunitaria del Lecchese e ha visto coinvolti diversi gruppi e associazioni del territorio.

L’atto finale è stato costituito da una camminata… inaugurale svolta appunto sabato alla presenza del sindaco Paolo Brivio, del suo vice Maria Grazia Caglio e dell’assessore allo Sport Felice Rocca. Presente B.Simo, l’artista che ha coordinato il lavoro dei ragazzi, diversi educatori di Piazza l’idea e i due scouter, Aziz e Isabel, che stanno portando avanti il progetto In Network. Partendo dal murales “Il giardino di Antonio” realizzato in giugno in via Sant’Anna e dedicato ad Antonio Bonfanti (una delle due vittime del nazismo cui è intitolato l’Istituto comprensivo del territorio), il gruppo si è poi diretto all’altro murales, intitolato “Rivolta”, realizzato in luglio dal gruppo Rete Brianza Pride, in collaborazione con l’Amministrazione nel vicolo degli Alpini arrivando infine al parco giochi di via Edison, recentemente ridisegnato e riattrezzato per gli sport outdoor.

Grazie alla partecipazione di un bando regionale, con la vittoria di un contributo di 150mila euro, l’amministrazione comunale è riuscita a intervenire radicalmente sulla struttura, dove insisteva una vecchia e ormai malconcia pista di pattinaggio, ricavando lo spazio per un campo da basket regolamentare per giocare tre contro tre, attrezzi per calisthenics, un percorso per le bici dei più piccoli fatto di salite e di discese e una parete di arrampicata.

“Abbiamo voluto valorizzare e migliorare un luogo che da sempre, a Osnago, è un’area dedicata allo sport” ha specificato l’assessore alla partita Felice Rocca senza nascondere una certa soddisfazione per il risultato finale.L’intervento non è ancora concluso. Grazie alla partecipazione a un altro bando, questa volta bandito dal Gal 4 parchi, Osnago riceverà un contributo stimato intorno ai 40 – 50mila euro per installare attrezzature e giochi per bambini in legno nell’area verde situata al centro della pista da mountainbike.

L’inaugurazione del parco giochi è poi terminata con l’esibizione prima della Akso (Accademia Karate Shotokan Osnago e poi degli allievi del Cpo Basket di Osnago, anche il sindaco Brivio e l’assessore Rocca non hanno saputo resistere al richiamo dalla palla da basket provando a fare canestro nel nuovo campetto di gioco.

Per tutta la giornata poi il parchetto e gli impianti di via Matteotti sono diventati l’anfiteatro naturale della giornata dello sport, organizzata dall’associazione Play4Fun. Bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi con basket, pallavolo, calcio, ginnastica ritmica, karate, scherma, tennis, badminton, tiro con l’arco, grazie al coinvolgimento di diverse associazioni sportive di Osnago e del territorio. A impreziosire il tutto le dimostrazioni specifiche di parkour, tai ji – qui gong, wushu kung fu e ginnastica ritmica.