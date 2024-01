Osnago, giornata della memoria: posa della pietra d’inciampo per Antonio Bonfanti

Diversi gli appuntamenti in programma per onorare la giornata della memoria

Sabato alle 11 la posa della pietra d’inciampo in memoria di Antonio Bonfanti, osnaghese morto di fame e di freddo nel lager di Mauthausen

OSNAGO – Scuola, amministrazione comunale e associazioni insieme per celebrare il giorno della memoria. Il primo appuntamento è in programma venerdì 26 gennaio alle 14.30 in sala don Sironi con l’incontro, rivolto agli alunni delle quinte della scuola primaria, con Paola Vita Filzi, testimone della Shoah.

L’appuntamento, in programma alle 14.30, è riservata agli alunni. In serata, e precisamente alle 20.30, si terrà lo spettacolo a cura dei ragazzi dell’Istituto Bonfanti e Valagussa, con ingresso riservato ai familiari.

Sabato mattina, invece, alle 11 si terrà in via Sant’Anna la posa della pietra d’inciampo intitolata ad Antonio Bonfanti, cittadino osnaghese vittima dell’intolleranza fascista, morto di fame e di freddo nel lager nazista di Mauthausen il 25 gennaio 1945, cui è cointitolato l’istituto comprensivo del quale anche Osnago fa parte. Lo storico Gabriele Fontana effettuerà un ritratto di Bonfanti e della vicenda che l’ha riguardato. E’ previsto anche l’intervento del sindaco Paolo Brivio. Alle 18, invece, incontro all’Arci LaLoCo sempre con lo storico Fontana su “L’altra soluzione finale. Morire di lavoro nel sistema concentrazionario del Nazionalsocialismo mentre alle 21, in sala don Sironi, si terrà la proiezione del film One Life con Antony Hopkins con commento a cura di Maddalena Colombo. L’ingresso costa 6 euro.

Infine, domenica 28 gennaio, alle 17 la sala civica Pertini ospiterà l’iniziativa, a cura dell’associazione Iridanza, intitolata “La forza delle donne oggi come allora. Letture e danze per non dimenticare”. Ingresso libero.