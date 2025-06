Osnago, grande successo per la silent disco in piazza

Silent DiscOsnago Dance part 1 si è tenuta sabato scorso: si replica il 19 luglio

L’iniziativa voluta dalla consulta Tempo Libero e dall’assessore Norberto Ambrosiano

OSNAGO – Buona, anzi buonissima la prima. Ha colto nel segno, raccogliendo un successo sopra le aspettative, la Silent DiscOsnago Dance part 1, manifestazione proposta e organizzata dalla Consulta Cultura Sport e Tempo libero insieme all’assessore Norberto Ambrosiano sabato scorso in piazza Vittorio Emanuele.

Pensata per un pubblico giovane, l’iniziativa, volta a trasformare la piazza della Chiesa nella discoteca più silenziosa e rumorosa della Brianza, ha incuriosito e avvicinato tante persone di età diversa, trasformandosi in un’occasione di festa e condivisione per ragazzi, famiglie e anche qualche anziano.

Due i dj alle consolle, Francesco Torriani e Alberto Bramanti, che hanno guidato con i loro brani le persone facendole ballare con indosso le cuffie, distribuite dalle volontarie Giulia Redaelli, Irene Fumagalli e Sofia Brioschi.

Presente per i saluti iniziali anche il sindaco Felice Rocca insieme alla consigliera comunale Maria Corti mentre l’assessore ai Servizi sociali Alessandra Grasso e la consigliera Beatrice Marucelli hanno aiutato ad allestire la piazza per la serata.

L’iniziativa, gratuita, rientra nel ricco cartellone della rassegna Estate per gioco 2025 e verrà riproposta sabato 19 luglio sempre in piazza Vittorio Emanuele a Osnago.