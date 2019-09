Osnago, ha colto nel segno il laboratorio di writing del Soroptimist

Inaugurato domenica in stazione il murales raffigurante il simbolo dell’iniziativa “Io vado in biblioteca”

Sei ragazze dai 15 ai 17 anni coinvolte in un laboratorio di writing con l’artista Pierluigi Pintori

OSNAGO – Sono partite dalla loro calligrafia e poi, osservandone la forma e lo stile, l’hanno trasformata in tag, iniziando un avvincente percorso di writing. Ha colto nel segno, calamitando l’attenzione e l’interesse delle sei ragazze partecipanti, il laboratorio di street art organizzato dall’associazione Soroptimist Club Merate con il patrocinio del Comune di Osnago.

Guidate dall’artista Pierluigi Pintori, le ragazze hanno preso confidenza con alcune tecniche di writing partecipando il martedì pomeriggio al laboratorio promosso in biblioteca. Venerdì scorso hanno poi realizzato il murales in stazione con raffigurato il simbolo del progetto nazionale Soroptmist “Si va in biblioteca”.

L’opera è stata inaugurata domenica mattina alla presenza anche degli amministratori, più che soddisfatti per questo percorso che ha visto unite delle ragazze del paese che prima non si conoscevano affatto. “Il risultato ottenuto va al di là di ogni aspettativa” commenta soddisfatto il vice sindaco Maria Grazia Caglio, pronta a sottolineare, insieme all’assessore alle Politiche giovanili Felice Rocca, l’aspetto culturale e aggregativo di questo laboratorio che si concluderà martedì prossimo al termine del quinto incontro. “Un’iniziativa lodevole che va a intercettare una fascia importante e significativa come quella dei giovanissimi. Non sarebbe male riuscire a finanziare un laboratorio analogo anche per i ragazzi. Vedremo”. Intanto, potrebbe diventare presto realtà una mostra con i disegni e i bozzetti dei disegni realizzate dalle ragazze durante il laboratorio.