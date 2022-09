Osnago, il 1° ottobre Adotta una Famiglia e Giornata del Dono

Appuntamento in piazza della chiesa dalle 9 alle 19.30 di sabato 1° ottobre

A chi donerà alimenti o denaro verrà regalata una piantina di fiori

OSNAGO – Sabato 1 settembre i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30 per la raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

L’iniziativa coincide questa volta con la giornata nazionale del dono (https://giornodeldono.org/) in programma il 4 ottobre. Dal momento che il Comune di Osnago aderisce a questa manifestazione, a chi sabato donerà alimenti e/o una somma di denaro al banchetto sarà regalata una piantina di fiori come segno di ringraziamento.

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e anche beni per l’igiene personale o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità.

“Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare” spiegano gli organizzatori, aggiungendo: “Attualmente sono seguite dal programma di sostegno alimentare 43 famiglie per un totale di 148 persone (96 adulti e 52 minori), incluse 5 famiglie ucraine rifugiatesi in paese a seguito delle vicende belliche che coinvolgono il loro Paese. Chi volesse supportare l’iniziativa con una donazione può effettuare un bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT41D0521651650000000030548”.

Adotta una Famiglia è un progetto congiunto di Comune e Parrocchia di Osnago attivo dal 2011. Accanto alla distribuzione di alimenti prevede l’erogazione di sussidi agli osnaghesi in difficoltà economica, l’iniziativa di mutuo aiuto tra studenti Da studente a studente, le borse sociali per l’attività sportiva e lo sportello Collavoriamo per supportare chi è alla ricerca di un’opportunità lavorativa per rilanciare il proprio progetto di vita.

La raccolta alimentare ritornerà in seguito il primo sabato di novembre.