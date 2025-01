Osnago. Il 2025 di Spazio Aperto si apre con una mostra e un corso di mindfulness

A Spazio Aperto arriva la mostra di Chiara Pinesi “Ritratti e Segreti”

OSNAGO – Un nuovo anno ricco di appuntamenti all’associazione culturale Spazio Aperto di Osnago. Infatti, a gennaio si inizia venerdì 10 con l’inaugurazione della mostra “Ritratti e Segreti” di Chiara Pinesi che sarà visitabile anche nel weekend successivo quello del 17-18-19 gennaio. In queste date sarà possibile partecipare al progetto grazie a una piccola attività interattiva.

Ecco una descrizione del progetto scritta dall’artista: “Segreti e ritratti è un progetto fotografico analogico che indaga la società, con le sue paure e verità nascoste, affidandosi alle parole e ai volti delle singole persone. Si tratta di un lavoro in divenire e svolto in serie che vuole dare ascolto a una moltitudine di voci. Ossia a quelle di coloro che ho incontrato per le strade e che hanno accettato di farsi fotografare e di affidare un loro “segreto” alla mia bottiglia, trasparente eppure così protettiva.

I segreti sono infatti custoditi per un po’ al suo interno, così come i ritratti sono tenuti al sicuro nel rullino, nell’attesa che questo venga sviluppato e riveli l’aspetto di coloro che hanno partecipato. Per ora, il progetto si compone di 85 ritratti e 85 segreti che, seppur rivelati e resi pubblici, mantengono l’anonimato, dando vita a un interessante ossimoro. Cioè che il “pubblico” che rimane “privato”. Nessuno, infatti, conoscerà mai la corretta combinazione tra segreti e volti. Ne derivano due principali livelli di interpretazione.

Il primo, più immediato, è la consapevolezza che ognuno di noi affronta preoccupazioni, traumi e paure. Questo riconoscimento crea un senso di appartenenza, che fa sentire chi si imbatte in questo lavoro più compreso e meno solo. C’è poi un altro interessante aspetto, che ha a che fare con i pregiudizi che ognuno di noi porta con sé e ai quali silenziosamente crede. Sebbene l’istinto ci spinga a tessere fili invisibili tra segreti e volti, i preconcetti che guidano queste associazioni vacillano di fronte all’immensità delle possibilità. Un numero così vasto di combinazioni dissolve ogni certezza.

Questo progetto, dunque, non si limita a essere una raccolta di immagini e confessioni, ma diventa una riflessione profonda sulla complessità dell’essere umano e sull’impossibilità di ridurre qualcuno a una semplice etichetta. È un invito a mettere in discussione i pregiudizi che portiamo con noi. A riconoscere che ciò che vediamo in superficie è solo una piccola parte di ciò che una persona realmente è in un mondo che spesso semplifica, giudica e polarizza. “Segreti e ritratti” celebra il mistero, l’individualità e la connessione. La forza del progetto risiede quindi nell’invito a guardare oltre le apparenze, a rispettare l’ignoto e a scoprire, forse, un po’ di noi stessi in quei volti sconosciuti.”

Il secondo appuntamento inizierà, invece, a partire da lunedì 20 gennaio: alle ore 20:30 ci saranno 8 corsi di Mindfulness a cura di Adele Negri, naturopata e counselor. “Un momento prezioso per iniziare ogni settimana prendendoti cura di te” queste le parole di Negri nel presentare il progetto.

“Le otto serate sono un’opportunità per staccare la spina dal caos e dallo stress che spesso la giornata porta con sé, e prendersi un po’ di spazio e di tempo per semplicemente essere e per acquisire strumenti per introdurre più consapevolezza e un maggior rilassamento in ogni aspetto della vita e del mondo del lavoro. Si tratta di incontri esperienziali, in un ambiente protetto e confortevole, dove ti chiedo di portare un materassino, un cuscino (da meditazione se già lo possiedi, o uno normale andrà benissimo) ed una coperta. Ogni serata sarà contraddistinta da un tema. Inizieremo con la respirazione consapevole.

E’ come quando si prende un aereo. Quando arriva una turbolenza, la cintura di sicurezza impedisce di venire sballottati qua e là . La respirazione consapevole diventerà la cintura di sicurezza nella nostra vita quotidiana. Al termine di ogni pratica seguirà un momento di condivisione dell’esperienza vissuta dove si può raccontare cosa è avvenuto e come ci si è sentiti, anche al fine di una maggiore integrazione dell’esperienza.

Otto settimane per praticare insieme con gentilezza, pazienza, coraggio e la curiosità necessari a far sì che la mente impari l’arte del riposo e il cuore ritrovi il suo centro in mezzo alle piccole e grandi turbolenze della vita. Il costo degli otto incontri di Spazio Aperto da un’ora e un quarto cad. è di euro 120. Per ulteriori info e prenotazioni whatsapp 3490064894”.