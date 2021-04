La cerimonia è in programma alle 11 di domenica 25 aprile in zona Fiera

A Gaetano Casiraghi, ucciso dai nazisti nel 1943, è anche dedicato un cippo in via Roma dove venne impiccato

OSNAGO – A lui verrà intitolata un’area del paese, con la scopertura di un’insegna che porterà per sempre il suo nome. E’ in programma domenica, in occasione delle celebrazioni del 76esimo anniversario della Liberazione, la cerimonia di intitolazione a Gaetano Casiraghi del nuovo largo adiacente via 25 aprile.

Durante l’importante appuntamento in programma alle 11 in via 25 aprile 9 (zona Fiera), lo storico osnaghese Gabriele Fontana effettuerò un excursus storico per tratteggiare anche la figura di Gaetano Cashiraghi, osnaghese ucciso dai nazisti il 28 ottobre 1943, alla cui memoria è stato dedicato il cippo eretto in via Roma, nel luogo in cui venne impiccato.

La manifestazione, per la cui realizzazione l’amministrazione comunale ringrazia gli alpini e la banda di Osnago e Lomagna, verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Osnago. La cerimonia si terrà rispettando i limiti e le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.