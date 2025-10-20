Osnago, il 27 la testimonianza di padre Puccini, sacerdote in Libano

L’iniziativa è promossa dal centro culturale Lazzati

OSNAGO – “La voce dei popoli. Testimonianze di pace dal Medio Oriente”: è il titolo, evocativo e incalzante, dell’incontro in programma lunedì 27 ottobre alle 21 al centro parrocchiale di Osnago.

La serata, promossa dal Centro culturale Lazzati, vedrà protagonista come relatore padre Damiano Puccini che condividerà la sua esperienza di sacerdote che opera in Libano, in un contesto di crisi economica, umanitaria e sociale, portando anche alla ribalta storie di coraggio e prospettive di speranza per un futuro di pace e convivenza.

Ingresso libero.