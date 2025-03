Osnago, il 5 aprile la raccolta alimentare a favore delle famiglie in difficoltà

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e anche beni per l’igiene personale o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità. Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che si ricevono regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare, integrati dalle eccedenze alimentari del progetto provinciale Save the Food. Sarà come sempre attivo un punto di ritiro presso il Panificio Bonanomi in via Roma e in stazione presso il circolo ARCI La Loco.

Gli organizzatori fanno sapere che in questo momento c’è bisogno soprattutto di olio, riso e tonno.