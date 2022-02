Osnago, il 5 la raccolta alimentare con Adotta una famiglia

Appuntamento sabato 5 febbraio con la raccolta alimentare di Adotta una famiglia

L’iniziativa si terrà in concomitanza con la giornata nazionale contro lo spreco alimentare

OSNAGO – Tornano in piazza Vittorio Emanuele i volontari di Adotta una Famiglia. L’appuntamento con la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà è per sabato 5 febbraio dalle 9 alle 19.30.

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e beni per l’igiene personale o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità.

Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) attraverso il Banco Alimentare.

Il 5 febbraio è, inoltre, la giornata nazionale contro lo spreco alimentare per cui i volontari distribuiranno materiale informativo sul tema.

L’iniziativa è partita dal distretto culturale del Barro e si svolge già da alcuni anni, quest’anno ha aderito anche Osnago con l’iniziativa Adotta una famiglia e l’associazione il Pellicano, titolare del rapporto con il Banco Alimentare.

Spiegano gli organizzatori: “Si tratta di una iniziativa di sensibilizzazione su di un tema che è strettamente collegato alla lavoro di sostegno alle famiglie in difficoltà: lo spreco è infatti parte dell’iniqua distribuzione delle risorse e purtroppo concausa della rapina delle risorse del nostro pianeta.Chi volesse supportare l’iniziativa con una donazione può effettuare un bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT41D0521651650000000030548”.

Adotta una Famiglia è un progetto congiunto di Comune e Parrocchia di Osnago attivo dal 2011. Accanto alla distribuzione di alimenti prevede l’erogazione di sussidi agli osnaghesi in difficoltà economica, l’iniziativa di mutuo aiuto tra studenti Da studente a studente, le borse sociali per l’attività sportiva, lo sportello IncontraLavoro per supportare che è alla ricerca di un’opportunità lavorativa per rilanciare il proprio progetto di vita.

La raccolta alimentare ritornerà in seguito ogni primo sabato del mese sino a luglio, a partire da sabato 5 marzo.