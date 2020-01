Osnago, Irene Fumagalli è il nuovo sindaco dei ragazzi del Consiglio sovracomunale

Il nuovo consiglio sovracomunale si è insediato ieri, martedì

Passaggio di consegne tra Giorgia Razza e Irene Fumagalli

OSNAGO – Irene Fumagalli è il nuovo sindaco dei ragazzi. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 28 gennaio, si è tenuta infatti la convocazione del consiglio sovracomunale dei ragazzi, che riunisce gli studenti di quarta e quinta elementare di Cernusco, Osnago, Lomagna e Montevecchia e i colleghi delle scuole medie dell’istituto comprensivo di Moscoro. Un appuntamento molto sentito che ha richiamato nella sala civica Sandro Pertini di Osnago i sindaci di Osnago Paolo Brivio, di Montevecchia Franco Carminati e di Lomagna Cristina Citterio insieme al vice di Cernusco Alvarò Pelà. Presente per l’occasione anche il dirigente scolastico Claudia Angelini che ha augurato buon lavoro ai ragazzi, spronandoli a portare avanti sempre il loro pensiero. A porgere i saluti anche Giorgia Razza, sindaco dei ragazzi uscente, che ha sottolineato il lavoro svolto nel corso del suo doppio mandato.

Dopodichè sono stati consegnati gli attestati di nomina, contenenti la carta dei diritti universali dell’uomo, a tutti i nuovi consiglieri eletti. Di questi ben otto si sono candidati a sindaco presentando idee e progetti da realizzare. Si è così poi passati alle votazioni che hanno visto Irene Fumagalli conquistare 11 voti contro i 5 di Jacopo Carozzi. In base al regolamento è stato necessario procedere con il ballottaggio, al termine del quale è stata proclamata sindaco Irene Fumagalli, studentessa residente a Osnago, così come il sindaco uscente. A lei quindi l’onore di indossare la fascia tricolore.

Durante la seduta si è proceduto a nominare anche gli assessori Leda Presti Frigerio, Marta Landenna e Margherita Corcione, lasciando in sospeso due assessori che, essendo ieri assenti, dovranno confermare il loro impegno. L’assessore Felice Rocca ha sottolineato, in chiusura di consiglio, le prossime iniziative che vedranno protagonisti gli studenti del Consiglio sovracomunale dei ragazzi, ovvero La giornata del verde pulito e La marcia della pace.