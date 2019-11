Osnago, la cooperazione si presenta: racconti, mostra e aperitivo

Appuntamento sabato 30 novembre alle 18 in sala civica a Osnago

Alle 19 sono in programma l’inaugurazione della mostra e l’aperitivo al Karibuny Christmas Shop di via Roma

OSNAGO – Sarà l’occasione per conoscere i risultati dei progetti finanziati negli ultimi anni dal Comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli. E sarà anche un modo per scoprire i frutti dell’ottimo connubio tra commercio equo e cooperazione internazionale. E’ in programma sabato 30 novembre alle 18 in sala civica a Osnago l’iniziativa promossa dall’associazione Karibuny insieme al comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i popoli, realtà di cui fanno parte decine di Comuni ed enti locali lecchesi, in attuazione della legge sulla cooperazione.

Trasparenza e partecipazione

Un appuntamento importante voluto in nome della trasparenza e della partecipazione, come spiega il presidente di Karibuny Stefano Mandelli: “Per noi è fondamentale poter incontrare la cittadinanza e gli amministratori. Ci teniamo infatti a spiegare come vengono utilizzati i soldi pubblici di cui siamo responsabili e a mostrare l’impatto positivo sui beneficiari”. Parole a cui fanno eco quelle della presidente Grazia Caglio: “Solo grazie al Comitato è possibile mettere insieme le risorse e finanziare in modo strutturato importanti progetti di cooperazione in tutto il mondo e attività di educazione nelle nostre scuole. Altrimenti i fondi sarebbero polverizzati e distribuiti su piccole iniziative poco efficaci”.

I fondi accessibili attraverso un bando annuale sono affidati a meritevoli associazioni e cooperative del territorio, che operano stabilmente nei Paesi destinatari, conoscono i contesti, inviano volontari a supporto delle attività.

Risultati in mostra anche al Karibuny Christmas Shop di via Roma

I risultati dei progetti finanziati con il bando del Comitato Lecchese nel 2018 saranno anche messi in mostra fino al 31 dicembre al Karibuny Christmas Shop in via Roma 6 a Osnago. L’esposizione, a ingresso libero e realizzata da Karibuny, Mani Tese gruppo di Bulciago, Anolf cisl Lecco e Isf Milano, verrà inaugurata sabato alle 19, al termine della presentazione dei progetti. Sempre al temporary shop di via Roma, Karibuny offrirà un aperitivo con prodotti del commercio equo e solidale e del territorio. Durante questo secondo momento di incontro, sarà possibile toccare con mano un piccolo esempio riuscito della collaborazione in essere fra le associazioni del nostro territorio: i panettoni artigianali, realizzati in Italia con materie prime del commercio equo e solidale, confezionati in borse realizzate in un carcere del Camerun attraverso un progetto seguito dal Coe di Barzio. Un perfetto connubio tra eccellenti produzioni italiane, cooperazione e commercio equo e solidale.