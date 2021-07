L’iniziativa ha visto protagonisti i ragazzi di Util’Estate e gli imprenditori riuniti in BNI Italia

L’anfiteatro del Parco Matteotti è stato trasformato in un piccolo parco laboratorio a disposizione dei bimbi della primaria: “Un lavoro da tutelare”

OSNAGO – Sembrava impossibile, ma ce l’hanno fatta. E in due settimane hanno rimesso a nuovo l’anfiteatro del Parco Matteotti posizionando nuove essenze arboree (officinali e aromatiche) sulle balze, rifacendo ex novo le sedute in legno, realizzando il sistema di irrigazione e sistemando l’illuminazione.

E’ risultata vincente la sinergia promossa tra i ragazzi di Util’Estate e gli artigiani e gli imprenditori radunati nel gruppo BNI Merate che hanno dato vita a un’inedita e fruttuosa collaborazione, sbocciata nella riqualificazione dell’area verde situata dietro le scuole, trasformata così in un piccolo parco laboratorio a disposizione proprio degli alunni della scuola primaria Collodi.

Un progetto che ha mosso i primi passi nel 2019 grazie all’idea di alcuni soci di BNI e che si è poi potuto realizzare, causa pandemia, solo quest’estate e che ha trovato la concreta realizzazione grazie al sostegno dell’amministrazione comunale e alla partecipazione attiva e sentita degli educatori della cooperativa La grande casa che cura per Retesalute, nell’ambito del progetto Piazza l’idea, tutti i progetti di Util’Estate nell’area del Meratese e del Casatese.

“Forse l’ho ripetuto troppe volte, ma quando mi hanno fatto vedere quello che avremmo dovuto fare, ho detto che non ci saremmo mai riusciti in così poco tempo. Siete stati bravissimi e ora siamo tutti investiti di un compito che è quello di proteggere questo posto da chiunque lo possa mettere a rischio” ha sottolineato Gianni Di Vito, responsabile del progetto Util’Estate, rimarcando come tutti i ragazzi siano stati capaci di cogliere la sfida e rimboccarsi le maniche per raggiungere l’obiettivo.

“Un grande grazie va all’educatrice Laura Mauri, cerniera tra i ragazzi e questi artigiani brianzoli e sottolineo, da milanese, brianzoli”. Uomini e donne capaci di lavorare sodo, giorno e notte, pur di arrivare al risultato, contenti e soddisfatti di aver arruolato in questa avvenuta anche dei giovanissimi, offrendo loro l’occasione di cimentarsi, dal vivo, con delle professioni.

Lo ha ribadito Roberta Brioschi, referente Bni Lombardia, sottolineando come “i ragazzi saranno gli imprenditori del domani e noi vogliamo ispirare sulle professioni” lasciando poi spazio a un applauditissimo Giovanni Ingala, ideatore insieme a Chiara Bonfanti e Aurilio Belgeri del progetto, che ha parlato, senza mezzi termini, di “una sfida vinta grazie al lavoro strepitoso dei ragazzi”. Una trentina gli imprenditori di Bni che hanno messo a disposizione la propria professionalità, dal giardinaggio al montaggio passando per la comunicazione e i lavori di elettricisti, falegname e carpentiere per arrivare, con fatica e sudore, al traguardo.

Ad ognuno dei ragazzi partecipanti è stata consegnata una targa a ricordo dell’impegno profuso: a nome di tutti Carlo Fumagalli, impegnato in questi giorni insieme a Pietro Castelli, Mary Fall, Giorgio Turri, Alice Sala, Fatou Thiam, Hadda El Abiad, Hajar El Abiad, Martin Perego, Mirko Lambiase, ha commentato che quanto realizzato è “uno dei più bei lavori fatti a Osnago”.

NELLA GALLERIA I RAGAZZI PREMIATI

Soddisfatti anche gli amministratori comunali, a partire dalla vice sindaco Maria Grazia Caglio, passando per l’assessore ai Servizi sociali Antonella Rampichini e al collega ai Lavori Pubblici Felice Rocca, sempre in prima linea in caso di necessità.

“Oltre al bellissimo risultato sotto gli occhi di noi tutti, abbiamo avviato oggi anche una collaborazione con gli artigiani che si è rivelata una esperienza bellissima sia dal lato professionale che umano – hanno evidenziato gli amministratori – . Ne usciamo tutti un po’ più ricchi e speriamo di poter replicare anche nei prossimi anni questa strategia vincente e avvincente”.

ALTRE IMMAGINI DELLA CERIMONIA NELLA GALLERIA

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI E DELL’ANFITEATRO PRIMA