Osnago, le prossime iniziative in programma a Spazio Aperto

In occasione dell’80° della Liberazione Spazio Aperto ospita proiezioni, mostre e letture

A maggio un incontro sull’adozione consapevole e come entrare in armonia col proprio cane

OSNAGO – La settimana dopo Pasqua sarà ricca di eventi a Spazio Aperto. Innanzitutto, il consueto appuntamento del lunedì e del martedì con lo Spazio Famiglie 0-3 si sposta, al giovedì mattina alle 9.30.

Martedì 22 aprile, alle 20, lo Spazio ospiterà un Open Lab con “Ear to the Earth” Ensemble. Un gruppo formato da ex studenti del Royal Conservatory dell’Aia la cui ricerca indaga il rapporto da suono, natura e comunità portando in scena un repertorio di musica contemporanea. Nel corso negli ultimi mesi, compositrici e compositori da tutto il mondo hanno mandato tramite “Call for Scores” all’Ensemble “Ear to the Earth” nuovi brani che affrontano temi ambientali in modo creativo e impegnato.

Il gruppo ne ha selezionati sei su cui lavorare e su cui svolgere dei workshop in collaborazione con le autrici e gli autori. Dopo due intense giornate di workshop e prove a Spazio Aperto, martedì ci sarà un momento conclusivo aperto al pubblico per condividere il lavoro svolto. Si potranno ascoltare le musiche di Ana Creangă, Antoine Gabriel Brun, Iulia Sinescu, Kirsten Johnson, Miki Manabe, Reo Pramana.

Mercoledì 23 aprile, invece, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Libere Sempre! Donne della resistenza in Brianza” dalle ore 18 alle 20. L’esposizione curata da ANPI Monza e Brianza, in occasione delle celebrazioni dell’80° della Liberazione, sarà visitabile dal 23 al 27 aprile.

Il giorno successivo giovedì 24 aprile, ci sarà la proiezione del documentario di Liliana Cavani “Le donne nella resistenza” alle ore 17. Mentre, il 25 aprile alle ore 12 ci sarà la lettura “Donna e Liberazione” a cura dell’associazione LibereTutte – Arci Lo.Co.

Il 30 aprile, invece, termina la raccolta dell’abbigliamento usato per il mercatino solidale Kas Be Kas che si terrà il 23, 24 e 25 maggio a Spazio Aperto. I ricavi delle vendite andranno a sostegno dell’associazione Centro Aiuti per l’Etiopia.

Il primo evento del mese di maggio sarà una serata fissata per giovedì 8, alle 20:45. Spazio Aperto ospiterà una serata dedicata all’adozione consapevole in cui la Dottoressa Monica Lambiase e l’educatrice cinofila Roberta Ponzoni tratteranno il tema delle adozioni e di come entrare in armonia con il nostro cane.