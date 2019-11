Osnago, “L’impronta del padre”: incontro con il centro Lazzati

Appuntamento domani sera, martedì, al centro parrocchiale di Osnago

Relatore Alberto Valsecchi, psicologo e psicoterapeuta. Proporrà una riflessione sul ruolo del padre nella crescita dei figli e della famiglia

OSNAGO – Il ruolo del padre nella crescita dei figli e della famiglia. E’ questo l’argomento al centro dell’incontro in programma domani, martedì 19 novembre, nella sala cine teatro don Sironi del centro parrocchiale di Osnago. Dopo l’insperato e apprezzatissimo successo di pubblico del corso sul tema “Piccolo dizionario dell’Islam”, il centro culturale Lazzati ha infatti in programma la serata dal titolo “L’impronta del padre” con relatore Alberto Valsecchi. Psicologo e psicoterapeuta, Valsecchi proporrà così una riflessione sul ruolo del padre nella crescita dei figli e della famiglia, all’interno di uno scenario sociale nel quale sembra che questo ruolo sia andato perduto.

Per aiutare i genitori che hanno la volontà di partecipare, sarà garantito un servizio di baby-sitting per i figli. La serata avrà inizio alle 21: ingresso gratuito.