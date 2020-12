Osnago – Lomagna: auto nuova e body cam per la polizia locale

Le dotazioni tecnico strumentali sono state acquistate tramite un finanziamento regionale

Osnago e Lomagna hanno dotato i loro agenti di Polizia locale di body cam per potenziare i servizi sul territorio

OSNAGO – Una nuova auto è in dotazione alla polizia locale di Osnago e Lomagna. Da settimana scorsa infatti è stata infatti in servizio la Toyota Corolla acquistata attraverso un finanziamento erogato dalla Regione Lombardia relativo proprio al finanziamento per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali per la polizia locale e il rinnovo del parco veicoli.

In particolar modo il Comune di Osnago aveva fatto richiesta per l’acquisto dell’auto mentre quello di Lomagna, con cui è condiviso il servizio di polizia locale, quello per le body cam da fornire agli agenti per i servizi di pattugliamento sul territorio ottenendo complessivamente la somma di 24.967,63 euro, pari a circa l’80% della spesa totale.