Osnago, maltrattamenti in famiglia: ciclo di incontri con il centro Lazzati

Due appuntamenti con esperti e la proiezione di un film per parlare di un fenomeno purtroppo attuale

L’iniziativa porta la firma del centro sociale e culturale Lazzati

OSNAGO – Tre appuntamenti per parlare di un fenomeno purtroppo attuale come quello dei maltrattamenti in famiglia. A proporli, nell’ambito dell’iniziativa “Famiglia al Centro”, il Centro Sociale e Culturale Lazzati che ha organizzato due serate sul tema “Quando l’amore degenera: la violenza in famiglia” con due esperte del settore, conoscitrici, oltre che della materia, della situazione della nostra zona.

Il primo appuntamento, intitolato “Se questo è amore…” è in programma il 14 febbraio alle 21 nella sala polifunzionale del Cpo di Osnago e avrà come relatore la dottoressa Maria Grazia Galli, coordinatrice dell’Ufficio Tutela Minori di Retesalute dell’ambito del Distretto di Merate. Sarà lei a illustrare sinteticamente il fenomeno attraverso alcuni dati afferenti il nostro territorio. Esplorerà, poi, il concetto di violenza nelle sue varie sfaccettature, attraverso un approccio che da un lato rappresenti come la violenza è a tutti gli effetti uno svantaggio corrosivo, perché agisce sull’indebolimento dei fattori protettivi e sui cosiddetti tutori della resilienza quali famiglia, scuola, società, e dall’altro come sia possibile rintracciare aspetti di prevenzione a partire dal concreto e dal quotidiano, educando a casa e a scuola, attivando le risorse definite “capacitanti”, in primis nei bambini perché diventino giovani adulti rispettosi e rispettati.

Il secondo incontro è in programma il 21 febbraio e ha per tema “Nessuno amore… vale la tua vita!”. Avrà come conduttrice la psicologa dottoressa Raffaella Conconi che illustrerà in particolare le dinamiche psicologiche sottese alla violenza all’interno della coppia/famiglia, che spesso ricadono e coinvolgono i figli presenti nel nucleo. Se infatti il maltrattamento, che si attiva all’interno di una famiglia, ha spesso origine dalle storie vissute dai suoi componenti, pare importante conoscere cosa sia accaduto nel passato per comprendere il presente e farvi fronte in termini protettivi oltre che preventivi

Come negli anni scorsi, in collaborazione con il Gruppo Cinema del Centro Parrocchiale di Osnago, il giorno 26 febbraio 2020 ci sarà la proiezione di un film inserito tra i due incontri, il cui titolo è “Ti do i miei occhi” di Icìar Bollaìn, permetterà di accostarci al tema utilizzando il linguaggio cinematografico.