Osnago pensa ai giovanissimi con sport, magia e un mini corso per produrre brani al Pc

Le iniziative sono promosse nell’ambito del ricco cartellone di eventi Estate per gioco

Sport e magia in piazza della Pace sabato 10 mentre da lunedì 12 prenderà il via il ciclo di cinque lezioni sulla composizione musicale al computer

OSNAGO – Sport, magia e anche un mini corso, in cinque lezioni, per imparare a produrre e scrivere brani al Pc. Sono tante le iniziative promosse dall’amministrazione comunale, di concerto con la consulta giovani e tempo libero, nell’ambito del fitto cartellone di eventi denominato Estate per gioco, rivolte anche ai preadolescenti e agli adolescenti.

Sabato 10 luglio piazza della Pace si trasformerà nell’epicentro di una serie di eventi. Si comincia alle 16 con l’appuntamento a cura dell’Asd Polisportiva Cpo il cui staff proporrà giochi e mini partite per scoprire l’affascinante mondo del mini basket. Alle 18 sarà invece la volta dello spettacolo di magia con il mago Edwyn. Tutte le iniziative sono proposte nel rispetto delle norme anti Covid.

Lunedì 12 luglio sarà invece la volta dell’avvio della serie di incontri denominati evocativamente “La canzone che mi frulla al Pc”. Si tratta di un mini corso, ospitato alla scuola primaria Collodi e rivolto a ragazzi dai 12 anni in su, per imparare a produrre e scrivere un brano al computer. L’iniziativa vedrà salire in cattedra il maestro di musica Claudio Brioschi specialista che da molti anni lavora nelle scuole e in altri ambiti insieme a bambini e ragazzi. Sono previsti complessivamente cinque incontri. Per informazioni contattare Simona al numero 331 7378003.