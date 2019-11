Osnago, piccolo dizionario dell’Islam: ultimo incontro con don Maggioni

Appuntamento venerdì 15 novembre al centro parrocchiale di Osnago

L’iniziativa, apprezzata e molto partecipata, è stata messa a punto dal centro culturale Lazzati

OSNAGO – Terzo e ultimo appuntamento del ciclo Piccolo dizionario dell’Islam – Religione e pensiero venerdì 15 novembre. L’appuntamento è alle 21 nel salone del Cpo, sede appositamente scelta dai soci del centro culturale Lazzati per accogliere le tante persone che hanno mostrato interesse e curiosità nei confronti dell’iniziativa. Anche durante la seconda serata, dal titolo “I fondamenti religiosi (con uno sguardo comparativo)”, il relatore don Lorenzo Maggioni è stato capace di suscitare, nei numerosi presenti, un interesse particolare sui parallelismi e confronti tra il cristianesimo e l’Islam.

Il parroco, don Costantino Prina, ha poi posto l’accento sull’importanza della conoscenza dell’altro per costruire un dialogo passo dopo passo, che faccia riconoscere nell’altro uno spazio da scoprire, per una relazione da costruire insieme. L’incontro di venerdì avrà come tema “L’Islam in occidente: questioni fondamentali e percorsi di dialogo”. L’intento è quello di approfondire le caratteristiche delle comunità Islamiche in Occidente. Durante la serata sarà ancora possibile prenotare un dvd che raggrupperà tutti i tre incontri proposti da don Lorenzo nel Piccolo Dizionario dell’Islam.

Il seguito e apprezzato percorso di approfondimento sull’Islam non è l’unica proposta messa a punto in questo periodo dal centro culturale Lazzati. Martedì 19 novembre, la sala cine teatro don Sironi, ospiterà infatti una serata con Alberto Valsecchi, psicologo e psicoterapeuta, dal titolo “L’impronta del padre”. L’incontro vuole essere un’occasione per riflettere sul ruolo del padre nella crescita dei figli e della famiglia, all’interno di uno scenario sociale nel quale sembra che questo ruolo sia andato perduto. Per questa serata e per aiutare i genitori che vogliono partecipare , sarà attuato un servizio di baby-sitting .