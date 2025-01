Osnago. Prima raccolta alimentare dell’anno di “Adotta una Famiglia”

Il 4 gennaio i volontari saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30

L’iniziativa è promossa per sostenere le famiglie del territorio che si trovano in difficoltà

OSNAGO – Torna a Osnago la prima raccolta alimentare del 2025 di “Adotta una Famiglia”, un’iniziativa solidale pensata per supportare le famiglie in difficoltà del territorio. I donatori avranno l’opportunità di contribuire con alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale o effettuare donazioni in denaro, che saranno utilizzate per l’acquisto di beni di prima necessità, offrendo così un concreto sostegno a chi sta affrontando un momento di fragilità.

I volontari saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele sabato 4 gennaio, dalle 9 alle 19:30, per la raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà. I donatori potranno contribuire con alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale o effettuare donazioni in denaro, che verranno utilizzate per l’acquisto di beni di prima necessità.

Le donazioni integreranno gli alimenti ricevuti regolarmente grazie al Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) attraverso il Banco Alimentare, permettendo così di offrire un sostegno concreto a chi ne ha bisogno. Attualmente, il programma di sostegno alimentare supporta 34 famiglie, per un totale di 122 persone, di cui 82 adulti e 40 minori.

Chi volesse supportare l’iniziativa con una donazione può effettuare un bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT41D0521651650000000030548