Appuntamento domenica 15 maggio al punto vendita della Conad

L’iniziativa è promossa dai volontari di Adotta una famiglia

OSNAGO – Raccolta alimentare straordinaria sabato 15 maggio per i volontari di Adotta una Famiglia presso il punto vendita Conad di via Marconi a Osnago. Anziché in piazza Vittorio Emanuele i volontari saranno dalle 9 alle 19.30 davanti a Conad per la consueta raccolta alimentare mensile che da 10 anni supporta le famiglie osnaghesi in difficoltà.

I clienti del punto vendita che effettuano la spesa potranno donare alimenti a lunga conservazione e beni per l’igiene personale.

Sabato 15 maggio infatti si svolge l’iniziativa Dona una spesa, la raccolta alimentare nei punti vendita Conad organizzata da Conad Centro Nord in collaborazione con tutti i Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia e con CSV Emilia e insieme alle associazioni del territorio. Adotta una Famiglia aderisce all’iniziativa.

“Ricordiamo che è sempre possibile durante l’intero arco dell’anno per gli utenti Conad del punto vendita di Osnago donare i punti maturati con le spese all’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Parrocchia e Comune di Osnago” precisano gli organizzatori.

Chi volesse supportare l’iniziativa con una donazione può effettuare un bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT41D0521651650000000030548

A giugno la raccolta alimentare si terrà sabato 5 come di consueto in piazza Vittorio Emanuele