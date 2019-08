Osnago, ragazze a lezione di murales grazie al Soroptimist

Un laboratorio di street art rivolto esclusivamente alle ragazze dai 14 ai 19 anni

Quattro incontri in biblioteca a Osnago sotto la direzione di Pierluigi Pintori

OSNAGO – Un laboratorio di street Art rivolto a giovani ragazze. E’ quanto propone a settembre l’associazione Soroptimist Club Merate con il patrocinio del Comune di Osnago con l’obiettivo di stimolare la creatività delle giovani esponenti del gentil sesso.

Gli incontri si terranno nei locali della biblioteca comunale. Quattro gli appuntamenti previsti, ovvero il 3, 10, 17 e 24 settembre dalle 17 alle 19. Le lezioni si rivolgono a ragazze dai 14 ai 19 anni mentre il docente sarà Pierluigi Pintori, artista a cui si deve la realizzazione del grande murales che si trova nel sottopasso della stazione.

E proprio in stazione verrà realizzato, alla fine del corso, un murales che sarà inaugurato domenica 22 settembre. L’immagine realizzata sarà legata al simbolo del Progetto Nazionale Soroptimist ” Si va in biblioteca”.

Il gruppo deve essere indicativamente formato da un minimo di 8 partecipanti ad un massimo di 12. Per effettuare le iscrizioni bisogna presentarsi in biblioteca entro fine agosto. La partecipazione è gratuita. Maggiori informazioni in biblioteca o contattando il vicesindaco Maria Grazia Caglio mgcaglio@gmail.com – 338 9585936