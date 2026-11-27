L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’associazione Amici di Luca Attanasio

Appuntamento venerdì 4 dicembre alle 21 al cine teatro Sironi

OSNAGO – Una vita intera spesa al servizio degli ultimi, all’insegna della solidarietà, della pace e del dialogo tra i popoli. Sarà dedicato alla figura dell’Ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo, l’incontro in programma venerdì 4 dicembre alle 21 al Cine-Teatro Sironi del CPO. L’evento, intitolato “Luca Attanasio: una vita al servizio degli ultimi”, è promosso dal Centro Sociale e Culturale “Giuseppe Lazzati” di Osnago nell’ambito della rassegna “La Voce dei Popoli” e in occasione della settimana dei Centri Culturali Cattolici.

A portare la loro preziosa testimonianza saranno i genitori dell’Ambasciatore, Salvatore Attanasio e Alida Maggi, affiancati da Evelyne Kasongo e Sefora Luzzini dell’associazione Amici di Luca Attanasio. Attraverso le loro parole, il pubblico avrà l’opportunità di ripercorrere il percorso di un uomo che ha saputo incarnare con coraggio l’amore per il prossimo, trasformando la propria missione diplomatica in un autentico raggio di speranza nelle periferie del mondo. Un appuntamento che non vuole limitarsi alla semplice memoria, ma proporsi come un momento concreto di riflessione sul valore della diplomazia e sulla costruzione del bene comune: un invito, rivolto a tutta la comunità, ad abitare pienamente la vita scegliendo ogni giorno l’apertura all’altro e la fraternità universale.