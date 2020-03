Osnago. Sabato la raccolta viveri per le famiglie in difficoltà

OSNAGO – Sabato 7 marzo i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19:30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità. Prosegue la collaborazione anche nei punti-raccolta decentrati: Presso il panificio Bonanomi in via Roma 11, ARCI La Loco in stazione e la biblioteca comunale

Si può supportare l’iniziativa anche donando i punti acquisiti con la spesa presso il negozio Conad di Osnago: si possono far accreditare i punti direttamente in cassa oppure scaricare periodicamente i punti accumulati sulla propria tessera a favore di Adotta una Famiglia.

Adotta una Famiglia è un progetto articolato che – accanto alla distribuzione di alimenti – prevede l’erogazione di sussidi agli osnaghesi in difficoltà economica, l’iniziativa di mutuo aiuto tra studenti Da studente a studente, le borse sociali per l’attività sportiva, lo sportello IncontraLavoro per supportare che è alla ricerca di un’opportunità lavorativa per rilanciare il proprio progetto di vita.

Chi volesse supportare l’iniziativa con una donazione può effettuare un bonifico bancario intestato a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA sull’IBAN IT41D0521651650000000030548.