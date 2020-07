Osnago, si allarga ad altre vie la zona 30: “Fondamentale ridurre la velocità”

L’iniziativa è stata presa per ampliare le zone dove è prevista la riduzione della velocità

In futuro verranno portate avanti altre proposte elaborate valutando l’impatto sul traffico

OSNAGO – Istituita la zona 30 lungo tutta via XX settembre, in via Ilaria Alpi e via Papa Giovanni XXIII. Lo ha deciso la Giunta guidata dal sindaco Paolo Brivio e la scelta ha trovato attuazione con l’ordinanza numero 11/2020, emessa nei giorni scorsi dal responsabile della polizia locale. Nei prossimi giorni verrà disposta apposita segnaletica verticale per segnalare l’estensione del limite.

Dall’amministrazione comunale fanno sapere: “L’intervento potenzia l'”area 30″ nel centro storico, dopo l’attivazione della stessa nel 2018 e alcuni interventi miranti a rendere effettiva la riduzione della velocità dei veicoli nelle vie del centro, o di accesso a esso (ne è un esempio la recente realizzazione di un senso unico alternato in via Roma, tra le cascine Carolina e Tubei)”.

In programma ci sono anche altri interventi: “L’idea è quella di portare avanti la logica di consolidamento progressivo dell'”area 30″, che non viene imposta drasticamente e repentinamente con opere e interventi contemporanei, ma secondo un programma che tende a valutare l’effetto nel tempo di ciascuna singola azione di modifica e rallentamento della viabilità”.