Osnago: torna la raccolta alimentare di “Adotta una Famiglia”

Il 5 ottobre volontari in piazza Vittorio Emanuele dalle ore 9 alle ore 19.30

L’iniziativa è promossa per sostenere le famiglie del territorio che si trovano in difficoltà

OSNAGO – Torna l’iniziativa solidale “Adotta una Famiglia” a Osnago, promossa per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà. I donatori potranno contribuire con alimenti a lunga conservazione, beni per l’igiene personale o effettuare donazioni in denaro, che saranno utilizzate per acquistare beni di prima necessità, sostenendo così chi vive un momento di fragilità.

I volontari della raccolta alimentare spiegano: “Le donazioni saranno fondamentali per integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e dal Fondo Nazionale tramite il Banco Alimentare, oltre alle eccedenze alimentari del progetto provinciale ‘Save the Food’. Come di consueto, sarà possibile consegnare i beni presso il Panificio Bonanomi in via Roma e al punto di raccolta situato al circolo ARCI La Loco, in stazione”.

Attualmente, il programma di sostegno alimentare segue 32 famiglie, per un totale di 121 persone (81 adulti e 40 minori). “Adotta una Famiglia” è un progetto congiunto del Comune e della Parrocchia di Osnago, attivo dal 2011. Oltre alla distribuzione di alimenti, l’iniziativa prevede l’erogazione di sussidi per gli osnaghesi in difficoltà economica, il progetto di mutuo aiuto tra studenti “Da studente a studente”, borse sociali per attività sportive e lo sportello “Collavoriamo”, che offre supporto a chi cerca un’opportunità lavorativa per rilanciare il proprio percorso di vita.

I volontari di “Adotta una Famiglia” saranno in piazza Vittorio Emanuele sabato 5 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19:30. Tra i beni più richiesti ci sono olio, caffè e tonno.