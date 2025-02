Osnago. Torna la raccolta alimentare di “Adotta una Famiglia”

Sabato 1° marzo i volontari saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19.30

L’iniziativa è promossa per sostenere le famiglie del territorio che si trovano in difficoltà

OSNAGO – Torna la tradizionale raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà di Osnago. Sabato 1° marzo, i volontari di Adotta una Famiglia saranno in piazza Vittorio Emanuele, dalle 9 alle 19:30.

I donatori potranno contribuire con alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale o donazioni in denaro, che verranno utilizzate per l’acquisto di beni di prima necessità.

“Le donazioni contribuiranno ad integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente tramite il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) e il Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare, arricchiti dalle eccedenze alimentari del progetto provinciale Save the Food – continuano i volontari – Sarà come sempre attivo un punto di ritiro presso il Panificio Bonanomi in via Roma e in stazione presso il circolo ARCI La Loco. In questo momento abbiamo bisogno soprattutto di farina e di latte”.

In occasione della raccolta, Adotta una Famiglia riceverà oltre 30 kg di alimenti raccolti durante l’iniziativa di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, svoltasi questo mese a Spazio Aperto. Gli alimenti sono stati raccolti grazie alla collaborazione di Arci La Loco, Legambiente Meratese, Arci Spazio Condiviso e della rete provinciale Save the Food.

Attualmente, il programma di sostegno alimentare supporta 34 famiglie, per un totale di 122 persone, di cui 82 adulti e 40 minori. Infine, Adotta una Famiglia è un progetto congiunto di Comune e Parrocchia di Osnago attivo dal 2011.