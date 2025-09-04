Osnago. Torna la raccolta alimentare di “Adotta una Famiglia”

Giornata di solidarietà in piazza per raccogliere beni di prima necessità destinati alle famiglie osnaghesi

L’iniziativa si svolgerà sabato 6 settembre

OSNAGO – Dopo la pausa estiva, torna la prima raccolta alimentare a sostegno delle famiglie osnaghesi in difficoltà. L’iniziativa si svolgerà sabato 6 settembre, con i volontari di Adotta una Famiglia presenti in piazza Vittorio Emanuele dalle 9 alle 19:30.

I donatori potranno contribuire portando alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale oppure effettuando una donazione in denaro, che sarà utilizzata per acquistare beni di prima necessità. “Al momento, i prodotti di cui c’è maggiore bisogno sono: olio d’oliva, latte, tonno e caffè” spiegano i volontari.

“Le donazioni raccolte andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente tramite il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD) e il Fondo Nazionale, attraverso la collaborazione con il Banco Alimentare, e arricchiti dalle eccedenze alimentari recuperate grazie al progetto provinciale Save the Food” sottolineano i volontari.

Come di consueto, sarà attivo un punto di raccolta anche presso il Panificio Bonanomi in via Roma e presso il circolo ARCI La Loco, nella stazione ferroviaria.

Attualmente, il programma di sostegno alimentare segue 25 famiglie, per un totale di 90 persone, di cui 55 adulti e 35 minori. Adotta una Famiglia è un progetto congiunto del Comune e della Parrocchia di Osnago, attivo dal 2011.

Oltre alla distribuzione di generi alimentari, il progetto prevede una serie di iniziative volte a sostenere chi si trova in difficoltà economica, tra cui: Erogazione di sussidi per famiglie osnaghesi in situazione di fragilità; “Da studente a studente”, un’iniziativa di mutuo aiuto tra studenti; Borse sociali per la pratica sportiva; Sportello “Collavoriamo”, che offre supporto nella ricerca di opportunità lavorative, per aiutare le persone a rilanciare il proprio progetto di vita.