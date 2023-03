Osnago. Torna la raccolta alimentare per famiglie in difficoltà

Sabato 4 marzo volontari in piazza per raccogliere le donazioni

OSNAGO – Alimentari a lunga conservazione, beni per l’igiene personale o donazioni in denaro per acquistare beni di prima necessità: questo il materiale che sabato 4 marzo raccoglieranno i volontari di ‘Adotta una Famiglia’ in piazza Vittorio Emanuele a Osnago, a favore delle famiglie in difficoltà.

Dal 2011 Parrocchia e Comune si impegnano a fornire questo aiuto concreto. In questo momento a servire soprattutto latte a lunga conservazione e tonno, ma in generale tutte le scorte alimentari sono in diminuzione, anche quello in arrivo dal Banco Alimentare. “Rispetto all’anno precedente si vede una leggera flessione del dato. Raccolte lo scorso anno 112.000 tonnellate, 10 mila in meno rispetto al 2021 – dichiara Vittorio Mescia, responsabile Operation della Fondazione -. Il calo è dipeso sia da minori finanziamenti disponibili, sia dalla guerra in Ucraina che ha portato un innalzamento di costi e materie prime, soprattutto di latte (100%), pasta (45%) e tonno (40%). Per cui, a parità di budget, il quantitativo consegnato in alcuni casi è stato molto inferiore rispetto alle consegne precedenti”.

La raccolta proseguirà per tutta la giornata, dalle ore 9.00 alle ore 19.30. Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che riceviamo regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare, integrati dalle eccedenze alimentari del progetto provinciale Save the Food. Acquistati recentemente anche 290 euro di buoni spesa dal punto vendita Conad di Osnago, grazie ai punti girati sulla tessera di Adotta una Famiglia nel 2022 da parte dei clienti. Sarà come sempre attivo un punto di ritiro presso il Panificio Bonanomi in via Roma e in stazione presso il circolo ARCI La Loco. Inoltre, in occasione della Quaresima, la Parrocchia di Osnago posizionerà una cesta di raccolta degli alimenti in chiesa, e a ogni catechista è stata consegnata una scatola per la raccolta di beni alimentari.

Attualmente sono seguite dal programma di sostegno alimentare 36 famiglie per un totale di 128 persone (83 adulti e 45 minori). Prossima raccolta sabato 1 aprile.

