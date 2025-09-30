Osnago: torna la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Pasta, tonno e caffè tra i beni più richiesti

Sabato 4 ottobre i volontari di Adotta una Famiglia saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele

OSNAGO – Dopo la pausa estiva torna la raccolta alimentare a sostegno delle famiglie osnaghesi in difficoltà. I volontari di Adotta una famiglia saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 19:30.

I donatori potranno contribuire portando alimenti a lunga conservazione, beni per l’igiene personale oppure effettuando offerte in denaro, che saranno destinate all’acquisto di generi di prima necessità. In questo momento il bisogno principale riguarda soprattutto pasta, tonno e caffè.

“Le donazioni andranno a integrare le forniture alimentari che riceviamo regolarmente dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e dal Fondo Nazionale tramite il Banco Alimentare, oltre alle eccedenze raccolte grazie al progetto provinciale Save the Food – proseguono i volontari – Come di consueto, sarà attivo anche un punto di raccolta presso il Panificio Bonanomi in via Roma e, in stazione, presso il circolo ARCI La Loco”.

Il programma di sostegno alimentare segue attualmente 25 famiglie, per un totale di 90 persone (55 adulti e 35 minori). Adotta una Famiglia, progetto congiunto di Comune e Parrocchia di Osnago attivo dal 2011, non si limita alla distribuzione di alimenti: prevede anche l’erogazione di sussidi per gli osnaghesi in difficoltà economica, l’iniziativa di mutuo aiuto tra studenti Da studente a studente, le borse sociali per l’attività sportiva e lo sportello Collavoriamo, che supporta chi è in cerca di un’opportunità lavorativa per rilanciare il proprio progetto di vita.

I volontari di Adotta una Famiglia prenderanno parte alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in programma sabato 15 novembre.