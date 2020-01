Osnago, tornano in piazza sabato i volontari di Adotta una famiglia

Appuntamento sabato 11 gennaio in piazza Vittorio Emanuele

L’iniziativa è promossa da Comune e parrocchia

OSNAGO – Nuovo appuntamento con Adotta una famiglia sabato 11 gennaio in piazza Vittorio Emanuele. I volontari del progetto, promosso da Comune e parrocchia, saranno presenti dalle 9 alle 19.30 per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà.

I donatori potranno quindi portare alimenti a lunga conservazione o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità.

Prosegue la collaborazione anche nei nuovi punti-raccolta, ovvero il panificio Bonanomi in via Roma 11, l’Arci La Loco in stazione e la biblioteca comunale.

Grazie a questo progetto, promosso dal novembre 2011, è stato perciò possibile assistere a

decine di famiglie, gran parte delle quali con minori, in difficoltà economica fornendo loro un aiuto concreto.