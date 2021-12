Osnago, tornano le scatole di Natale per i più bisognosi

Consegne entro il 15 dicembre al circolo Arci La LoCo o al centro anziani

Le scatole di Natale verranno donate alle persone e alle famiglie più bisognose

OSNAGO – Ultimi giorni per consegnare le scatole di Natale per le persone e le famiglie più bisognose. L’iniziativa, promossa dall’associazione degli …Anta, dal circolo Arci La LoCo e Progetto Osnago, si concluderà infatti il 15 dicembre. Nella scatola bisogna prevedere una cosa calda (una sciarpa, delle calze, guanti, ecc.), qualcosa per farsi più belle/i (shampoo, crema, dentifricio, ecc.), qualcosa di goloso (biscotti, un dolce: alimenti comunque confezionati e non deperibili) e un passatempo (un libro, matite colorate, un piccolo gioco, ecc.) accompagnate da un pensiero gentile (una frase, un augurio, un saluto) per chi riceverà il dono.

Ogni scatola dovrà essere anonima e contenere esclusivamente l’indicazione del destinatario, ovvero bambina/o, ragazza/o, donna/uomo adulto oppure nonna/o

La scatola – indicativamente della misura di una scatola da scarpe – deve essere un regalo di Natale, quindi va abbellita con un bella confezione: una carta colorata, del nastro, disegni.

Le scatole vanno portate entro il 15 dicembre in stazione presso il circolo Arci La LoCo, aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 20. Le scatole per gli anziani (nonne/nonni) vanno invece portate il Centro Anziani chiamando PierAldo Bellano al 328 1853390. Infatti le scatole per nonne/nonni verranno donate agli anziani soli del paese, mentre le altre verranno donate alle famiglie bisognose seguite dal progetto Adotta una Famiglia.