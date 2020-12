Osnago, troppi disagi per la neve: il Comune valuta sanzioni per l’impresa di pulizie

Parecchi cittadini hanno lamentato un servizio non all’altezza della situazione

“Chiedo scusa, non siamo soddisfatti neanche noi dell’attività prestata dall’impresa”

OSNAGO – Le scuse ai cittadini per i troppi disagi subiti e l’analisi precisa e puntuale di quanto avvenuto per valutare la possibilità di comminare sanzioni alla ditta, la Monzani Ubaldo & Figli di Cornate d’Adda, che dal 2019 ha in appalto il servizio di pulizie strade per la neve. E’ chiara la posizione espressa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Brivio al termine di una giornata intensa, caratterizzata da una nevicata abbondante e copiosa.

“Voglio rispondere ai messaggi che diversi cittadini hanno inviato all’amministrazione lamentando, comprensibilmente, disservizi o ritardi nella pulizia delle strade – ha precisato in una nota il sindaco – La ditta che ha vinto l’appalto non aveva mai avuto occasione, sino a oggi, di entrare in azione a Osnago, non essendosi verificate precipitazioni nevose che richiedessero l’intervento di mezzi specializzati. Il primo intervento dell’azienda è coinciso con l’abbondante nevicata alla quale abbiamo assistito. Il responsabile dell’Ufficio tecnico, sin dal pomeriggio di ieri, ha avuto contatti con l’azienda incaricata per dare via libera a

uno spargimento preventivo di sale e sollecitare a mantenersi pronti, in vista delle precipitazioni previste”.

E così, i primi giri dei due mezzi spazzaneve per le vie di Osnago sono iniziati tra le 6 e le 7 di lunedì mattina. Un servizio che è proseguito “nella prima parte della mattinata, con alcune lacune (segnalate dai cittadini residenti in vie minori o periferiche e rilevate anche dall’amministrazione comunale), ma tutto sommato bastante ad assicurare la transitabilità della maggior parte delle strade del paese”. Così non è stato nella seconda parte della mattinata, quando i mezzi spazzaneve si sono ritirati, a causa dell’asserita rottura delle lame.

“Con l’Ufficio tecnico ho atteso il loro rientro dall’officina, promesso più o meno per metà giornata, insieme allo schieramento di ulteriori mezzi. In effetti attorno all’ora di pranzo un solo mezzo spazzaneve è tornato a circolare, facendo un giro risultato largamente inadeguato a garantire la pulizia delle strade comunali”.

E così iniziato l’azione continua e pressante di sindaco, assessore ai Lavori Pubblici Felice Rocca e ufficio tecnico “per sollecitare il pronto intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale, in modo da approfittare delle ore migliori del giorno, le prime del pomeriggio, per pulire le strade. Purtroppo l’azienda ha risposto solo con grave ritardo, dopo le 16, garantendo che avrebbe provveduto entro la serata”.

Una mancanza sopperita, per quanto possibile, dal responsabile dell’Ufficio tecnico, dai due operai del Comune e dai volontari della Protezione civile che hanno lavorato in paese, per garantire pulizia e sicurezza dei passaggi pedonali, e per affrontare le molteplici piccole emergenze (relative soprattutto alla rottura di alberi) causate dall’abbondanza di neve caduta. Intanto, la Polizia locale ha monitorato costantemente la situazione sul terreno, mentre i mezzi di un paio di aziende del territorio hanno dato manforte lungo la rete stradale.

Da qui le conclusioni del sindaco: “Desidero scusarmi con i cittadini che hanno dovuto sopportare disagi, a causa della situazione venutasi a creare. Per converso, ringrazio responsabile dell’Ufficio tecnico, operai del Comune, Polizia locale, assessore competente, e soprattutto i volontari di Protezione civile e le aziende che hanno prestato i mezzi alternativi, per il puntuale e prolungato lavoro svolto. Esprimo disappunto per il servizio reso dall’azienda appaltatrice, che verrà verificato dall’amministrazione comunale, in base ai tracciati Gps e ad altri elementi, per stabilire se sussistono gli estremi per contestare ufficialmente l’intervento e comminare eventuali sanzioni”.

La questione verrà affrontata questa sera, martedì, in consiglio comunale grazie a un’interpellanza presentata dal gruppo di opposizione Orgoglio Osnago.