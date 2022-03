Osnago: una serata su riforma sanitaria e futuro dell’ospedale Mandic

Appuntamento giovedì 24 marzo in sala civica a Osnago

La serata è promossa da Progetto Osnago, che già lo scorso anno aveva organizzato un incontro per parlare di medicina territoriale e pandemia

OSNAGO – Una serata per fare il punto sulla riforma sanitaria lombarda, approvata qualche mese fa in Regione declinandola con il futuro dell’ospedale Mandic di Merate. E’ quanto organizza Progetto Osnago giovedì 24 marzo alle 21 nella sala civica “Sandro Pertini” di Osnago con l’incontro dal titolo “Riforma sanitaria lombarda: quale futuro per l’ospedale di Merate?”.

Interverranno Paola Gobbo, infermiera, dipartimento prevenzione di Ats Brianza; Patrizia Monti, già direttore di presidio Ospedale Merate e già direttore sanitario dell’azienda ospedaliera provincia di Lecco e Raffaele Straniero, consigliere regionale del partito democratico. Condurrà la serata Filippo Galbiati, medico, sindaco di Casatenovo, presidente della conferenza dei sindaci Ats Brianza ambito Merate. Spiegano gli organizzatori: “La serata vuole fare il punto sulla recente riforma sanitaria lombarda per comprendere quale potrebbe essere il futuro del nostro ospedale di territorio, sottoposto da anni ad un lento depauperamento delle risorse mediche e infermieristiche nonché recentemente oggetto della privatizzazione di un servizio essenziale come il Pronto Soccorso. Un futuro che almeno in parte andrà scritto tenendo conto di vincoli e opportunità introdotti dalla nuova normativa regionale”.

Per l’accesso alla sala sono necessari Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

La serata sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina facebook di Progetto Osnago.

L’iniziativa fa seguito alla serata “E’ andato tutto bene?” di un anno fa, quando erano state messe a nudo le debolezze della sanità lombarda – in particolare nel rapporto tra ospedali e sanità territoriale – evidenziate dalla gestione della pandemia Covid.

Tre mesi fa avevamo fatto il punto con Michele Usuelli (medico e consigliere regionale di +Europa) sull’iter della riforma sanitaria di Regione Lombardia https://www.youtube.com/watch?v=tsYqu87vpOg&t=1s che ora è stata definitivamente approvata.