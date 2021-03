Ospedale di Merate, anche la degenza subacuti convertita area Covid

Creati altri 5 posti letti per pazienti Covid positivi: vanno ad aggiungere ai 95 già a disposizione

La novità è stata comunicata oggi, martedì, dalla direttrice dell’ospedale di Merate Valentina Bettamio

MERATE – Anche il reparto di degenza dei subacuti è diventata area Covid. La decisione è stata ufficializzata oggi, martedì 9 marzo, dalla direttrice del presidio ospedaliero di Merate Valentina Bettamio, che ha altresì fatto sapere che da questo pomeriggio sono stati messi a disposizione 5 posti letto per pazienti positivi al coronavirus.

Posti letto che vanno ad aggiungersi ai 95 già occupati, così come riferito venerdì scorso in conferenza stampa dal direttore generale dell’Asst Lecco Paolo Favini spiegando come la Regione abbia chiesto agli ospedali lombardi di garantire posti per un livello di ‘allerta 3’: “Noi siamo già al livello ‘4b’ a Lecco e ‘4a’ a Merate, cioè siamo oltre rispetto ai posti letto che avremmo dovuto dare” aveva puntualizzato il dg.