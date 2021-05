Il gran cuore degli alpini e dei commercianti meratesi per aiutare l’ospedale di Merate

Grazie a una raccolta fondi sono stati acquistati tre zaini trolley da utilizzare per l’emergenze sanitarie

MERATE – Tre zaini trolley da utilizzare per la gestione delle emergenze intraospedaliere e per l’assistenza dei pazienti cronici durante il trasporto. E’ quanto è stato donato all’Asst Lecco e in particolar modo all’ospedale di Merate, dall’associazione di commercianti e artigiani La nostra mela di Merate e dagli alpini della sezione meratese grazie a una raccolta fondi promossa nel periodo natalizio.

I tre zaini trolley sono stati donati all’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” per la gestione delle emergenze intraospedaliere e per l’assistenza dei pazienti critici durante il trasporto.

Valentina Bettamio, direttore medico del Presidio di Merate, insieme a Davide Guzzon, direttore dell’UOC Anestesia e Rianimazione e a Laura Mauri, coordinatrice infermieristica dell’Uoc, hanno ringraziato la presidentessa Simona Vitali e il suo vice Carlo Porro dell’associazione La nostra mela e i rappresentanti degli Alpini della sezione di Merate per la generosa donazione effettuata all’ospedale di Merate.