Ospedale di Merate, presentato il nuovo laboratorio di analisi

Inserito nel nuovo laboratorio un impianto di posta pneumatica per l’invio veloce di provette e referti con il Pronto Soccorso

Al laboratorio dell’ospedale Mandic lavorano 11 tecnici e un direttore a rotazione con Lecco

MERATE – Nuova sede per il laboratorio di analisi dell’ospedale di Merate, collocato da alcune settimane al secondo piano del padiglione Terzaghi del Mandic, in locali da poco ristrutturati. Ieri, durante il tour di presentazione del nuovo distretto, realizzato negli spazi dell’ex Poliambulatorio (ne abbiamo parlato in quest’articolo), il direttore generale di Asst Lecco Paolo Favini ha colto l’occasione per mostrare anche il nuovo laboratorio analisi, articolazione organizzativa sia del servizio di medicina di laboratorio (SMeL), che del servizio di immunoematologia trasfusionale (SIMT) della Asst di Lecco, accreditati presso Regione Lombardia.

Presente Claudio Bonato, direttore del dipartimento di Servizi clinici. Il laboratorio garantisce un servizio locale h24, sette giorni su sette, su tre turni di servizio. Impiega undici tecnici assegnati alla sede di Merate, un dirigente sanitario a rotazione dalla sede di Lecco. Fanno inoltre parte dello staff sette infermieri e quattro operatori ausiliari di supporto che garantiscono l’attività della sala prelievi e la raccolta di sangue presso il centro donazioni di sangue attivo nel presidio di Merate.

Il laboratorio analisi di Merate presta la propria attività per i reparti di degenza e il Pronto Soccorso del nosocomio, sia in urgenza che in modalità ordinaria. E’ dotato anche di posta pneumatica per l’invio anche di provette al Pronto Soccorso in modo da velocizzare i tempi data la distanza tra la sede del Ps e quella del laboratorio.

Nel centro vengono lavorate complessivamente 223.000 pratiche, di cui circa 70.000 provenienti dal territorio (sala prelievi), che complessivamente corrispondono a 1.100.000 test di laboratorio.

Di questi ultimi 887.000 vengono eseguiti presso il laboratorio di Merate, gli altri vengono smistati a Lecco o verso la rete dei laboratori territoriali.

Il Laboratorio supporta inoltre l’attività di Medicina Trasfusionale che consente la distribuzione di circa 2.600 unità di emocomponenti l’anno.

Il Laboratorio Analisi di Merate è collegato al laboratorio Hub di Lecco attraverso cinque trasporti giornalieri, per il trasferimento dei campioni ed è connesso alla infrastruttura informatica che consente lo scambio dei risultati, il monitoraggio delle attività e la validazione a distanza.