Ospedale di Merate, puntellata la parete con la crepa: “Nessuna criticità strutturale allo stabile”

I chiarimenti di Asst Lecco all’indomani della crepa che si è aperta sulla facciata posteriore del Pronto Soccorso

“Non ci sono criticità alla struttura. Interverremo al più presto per il ripristino della facciata”

MERATE – La parete è stata puntellata e l’area risulta interdetta al pubblico, ma l’edificio non evidenzia alcuna criticità strutturale. Sono rassicuranti le parole che giungono dalla direzione ospedaliera dell’Asst Lecco all’indomani della crepa che sabato scorso, 18 luglio, si è aperta lungo la facciata posteriore del padiglione che ospita il Pronto Soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic.

“Non sappiamo ancora i motivi che hanno portato alla formazione di questa crepa sul rivestimento della facciata” precisa Filippo Casalini, direttore dell’ufficio tecnico di Asst Lecco. “Siamo in attesa di ricevere la relazione dell’ingegnere che ha effettuato il sopralluogo all’edificio. Quello che è certo ed era già emerso dopo l’uscita dei Vigili del Fuoco è che l’edificio non ha problematiche strutturali”.

Da Asst escludono che si possano registrare delle criticità anche per i tubi dei gas medicinali fissati alla parete. Già sabato sera si è provveduto a puntellare la facciata, chiudendo l’area al passaggio: “Abbiamo avviato un procedimento di somma urgenza così come previsto dai regolamenti degli appalti e provvederemo ai lavori di ripristino”.

L’intenzione è quella di cogliere l’occasione fornita dalla crepa per analizzare nel dettaglio anche lo stato di salute delle gronde al fine di poter eseguire un intervento completo e tale da prevenire future criticità.