Ospedale di Merate: resterà chiuso fino a settembre il reparto di psichiatria

Chiuso dall’autunno 2020 a causa del Covid, il reparto non potrà riaprire per ora causa mancanza di personale

L’Asst garantisce: “A settembre si riapre”. I sindacati: “Situazione inaccettabile”

MERATE – Resterà chiuso per tutta l’estate il reparto di psichiatria dell’ospedale Mandic di Merate. È stata infatti posticipata a settembre la riapertura del reparto chiuso dal 1° novembre 2020, all’inizio del secondo picco pandemico, in relazione alla necessità di assistere i pazienti affetti da Covid-19. Tutta l’attività ospedaliera in ambito psichiatrico resta quindi concentrata su Lecco.

In un primo momento si era ipotizzato di poter riaprire settimana prossima, a partire dal 14 giugno, ma l’apertura è slittata a dopo le vacanze estive a causa di una difficoltà legata al reperimento di personale con cui sostituire chi è in congedo (definitivo o temporaneo) dall’azienda o chi è in ferie.

“Da tempo l’Azienda ha attivato le procedure per il reclutamento di nuovo personale infermieristico con risultati non ancora adeguati a garantire la ripresa del servizio – fanno sapere dai vertici di Asst Lecco, chiarendo come l’azienda con sede in via dell’Eremo debba garantire anche la fruizione delle ferie del personale. “Garantiamo la riattivazione del servizio nel mese di settembre e ne daremo tempestiva comunicazione” conclude la nota smentendo categoricamente l’intenzione di chiudere definitivamente il reparto di Psichiatria del Presidio Ospedaliero meratese.