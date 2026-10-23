Ospedale Mandic, rimodulata la Stroke Unit: “In un anno effettuate solo tre trombolisi”

La riorganizzazione entrerà in vigore dal 1° novembre

Gli spazi saranno destinati a pazienti colpiti da ictus che verranno trasferiti a Merate al terzo giorno di degenza dopo essere stati operati in ospedali hub

MERATE – Riorganizzazione in vista per la Stroke Unit dell’ospedale San Leopoldo Mandic. Il reparto, dedicato alla diagnosi, al monitoraggio e al trattamento dei pazienti colpiti da ictus cerebrale (ischemico o emorragico) nella sua fase acuta, non sarà più deputato a gestire i casi acuti, con le urgenze e le emergenze inviate dall’agenzia regionale di Areu. Non si tratta di una vera e propria chiusura, ma di una riorganizzazione del servizio e degli spazi di degenza che, a partire dal 1° novembre, verranno destinati al ricovero di chi è stato colpito da ictus e dopo i primi due giorni di ricovero in ospedali individuati come hub, ha ancora bisogno di cure e assistenza specializzata pur non essendo ancora in fase riabilitativa.

Questa almeno è la strategia che il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli ha delineato negli ultimi giorni prendendo atto della situazione creatasi negli ultimi mesi. Nell’ultimo anno, all’interno del reparto di Stroke Unit del Mandic, sono state effettuate solo tre trombolisi, (il trattamento medico d’urgenza che serve a sciogliere un coagulo di sangue come un trombo o un embolo): un numero talmente basso da spingere due neurologi in servizio alla Stroke Unit meratese a chiedere il trasferimento altrove, prendendo atto del numero sempre inferiore di ambulanze indirizzate a Merate da Areu e dalla conseguente riduzione di casi trattati.

Un dato di fatto, che deriva dalla scelta politica, effettuata in Regione, di accentrare alcune patologie in alcuni ospedali, lasciando poi ai presidi spoke la gestione dei casi una volta trattata la fase più acuta.

La scelta di riorganizzare il reparto, storicamente uno dei fiori all’occhiello del presidio di via Cerri, è stata inoltre anticipata ai sindaci del Meratese e del Casatese dal dg Trivelli martedì scorso durante una riunione. Al centro della discussione anche la possibilità di rimodulare il reparto trasformando l’ospedale di Merate in uno Stroke Ready, una struttura di pronto soccorso attrezzata per la presa in carico immediata e la stabilizzazione dei pazienti con sospetto ictus cerebrale acuto, prima di un eventuale trasferimento in un centro di livello superiore.