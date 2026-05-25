Ospedale di Merate, visita guidata alla mostra sui 175 anni del Mandic

L’esposizione è allestita nella hall dell’ospedale di Merate

La visita guidata è stata tenuta dalla dottoressa Gerosa

MERATE – Una visita guidata alla mostra dedicata ai 175 anni di presenza sul territorio dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

A proporre l’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con l’associazione L’incontro guidata da Dario Perego, è stato il dottor Paolo Rossi che ha voluto offrire ai colleghi e a tutto il personale sanitario in servizio al presidio sanitario di via Cerri l’occasione di conoscere la storia e le origini dell’ospedale cittadino.

A fare da Cicerone d’eccezione, coinvolgendo i presenti anche in un breve tour nei luoghi legati alla storia del presidio, la la dottoressa Elena Gerosa, che ha spiegato il lavoro di ricostruzione storico effettuato negli archivi tra fotografie in bianco e nero e documenti ancora scritti a mano.

Un viaggio nella storia tradotto poi in testi e immagini curati dall’architetto Giulia Perego che ha curato la mostra, ancora allestita nella hall di ingresso del Mandic, a disposizione di chi si trova a passare da lì.