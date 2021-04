Over 80: mercoledì apre il centro vaccini a Casatenovo

Domani sarà in servizio il centro vaccini di Monteregio

Anche nel Casatese verrà attivato un centro vaccinale di prossimità

CASATENOVO – Aprirà domani, mercoledì, il centro vaccini allestito all’interno dell’Inrca di Casatenovo. I sindaci del Casatese saranno presenti all’apertura intorno alle 8.30 do domani. Spiega il sindaco di Barzago Mirko Ceroli: “Sabato 3 ho voluto fare un sopralluogo per verificare l’organizzazione degli spazi. Ho consegnato altresì 200 mascherine chirurgiche e 4 totem cartonati per l’igiene delle mani. Sul posto l’assessore Gaetano Caldirola che ha fatto gli onori di casa. Presenti altresì le Protezioni Civili di Casatenovo, Monticello, Bulciago e Cassago che stavano allestendo”.

Il primo cittadino barzaghese ha anche aggiornato sulla situazione dei contagi che è in evidente peggioramento rispetto a settimana scorsa. “I dati sono più che raddoppiati: in aumento le persone in quarantena (+ 10), e ho notizia di quattro concittadini (+2) ricoverati in ospedale, alcuni in serie condizioni, come ho appurato telefonando in questi giorni. I barzaghesi contagiati pertanto passano da 12 a 27 in totale, distribuite su 18 famiglie. E’ una dato che di avvicina ai numeri di questo autunno. Il virus colpisce soprattutto la popolazione in età di lavoro, gli studenti e i bambini; molto meno gli anziani che limitano al necessario le uscite”.